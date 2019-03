Otters het haasje in illegale visfuik

De dood van de twee otters is een klap voor de otterstand in Flevoland. Volgens de laatste telling leven er nu nog 22 otters in de provincie. De dood van de twee vrouwtjes laat dus een flink gat achter, zo meldt Omroep Flevoland.

Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland baalde toen hij hoorde wat er was gebeurd. „Dit is wel heel zonde. Dan heb je een keer nakomelingen en dan gaan ze zo dood”, zei hij tegen de regionale omroep. „Twee otters die dood zijn is een relatief groot deel van wat we hebben.”

Illegale visvangst komt vaak voor in de uitgestrekte provincie.