Rutte gaat voor het compromis

Bij de campagneaftrap van de VVD bij familiebedrijf Heinen Delfts Blauw in Putten sprak Rutte zijn zorg uit over een groeiende groep mensen die niet meer de verantwoordelijkheid voelt om naar elkaar om te kijken. De liberaal vergeleek het met een huwelijk: „We zullen in Nederland altijd compromissen moeten sluiten. Het is net als in een huwelijk of een gezin. Daar sta je ook niet de hele dag te schreeuwen hoe het allemaal moet.”

Schreeuwers

Rutte gebruikt dit morele appèl ook in zijn politieke boodschap. Volgens de VVD-voorman gaan de verkiezingen op 20 maart over ’doeners vs schreeuwers’. „De schreeuwers sluiten geen compromis en willen alleen doen wat zij willen. Misschien hebben ze wel schone handen, maar uiteindelijk wel lege handen. Je bereikt helemaal niets voor je kiezers.”

Dat de premier vol voor het compromis gaat is geen verrassing. Zonder meerderheid in de Eerste Kamer moet het kabinet voor plannen steun zoeken in de oppositie. Rutte heeft daar al ervaring mee, want het vorige kabinet had ook geen meerderheid in de senaat. De minister-president lijkt zich weinig zorgen te maken: „Als die meerderheid er niet komt, dan moet ik nog meer koffie drinken en telefoontjes plegen, maar het zal waarachtig wel weer lukken.”

Klimaat

Rutte noemde in een toespraak geen andere politieke partijen bij naam. Wel haalde hij indirect uit naar de in peilingen goed scorende Forum voor Democratie. „Sommige partijen pleiten nog steeds voor een Nexit”, zei Rutte. „Kijk naar Engeland. Daar is in de afgelopen tijd een enorme puinhoop ontstaan en dat is de laatste weken nog eens extra verergerd. Dat is een weg waar we als VVD en Nederland niet heen willen.”

Over het gevoelige thema klimaat noemde hij ontkenners, dromers en drammers niet bij naam. Rutte probeert zijn achterban vooral te kalmeren: „Er zijn partijen die klimaatverandering ontkennen en partijen die het morgen willen oplossen. De VVD wil dit probleem tackelen. Ik ben van de partij die zegt: ’We hebben er tijd voor.’” De premier deed een oproep voor een ’klein beetje ontspanning’ in de klimaatdiscussie. Ook zei hij nadrukkelijk dat zijn partij van mening is dat bedrijven hun ’eerlijke aandeel’ moeten leveren.