Schutter liquidatie Amsterdam gepakt in Praag

Een special politieteam wist de levensgevaarlijke man, die na de aanslag in de hoofdstad binnen een jaar nog twee liquidaties pleegde, te arresteren. De politie zette de man onlangs op de Nationale Opsporingslijst en het Openbaar Ministerie (OM) vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit. De geboren Serviër die ook in het bezit is van de Hongaarse nationaliteit ging volgens de Amsterdamse recherche waarschijnlijk door het leven met tenminste nog een ander paspoort, onder een valse naam.

Hoe de Tsjechische politie D. op het spoor is gekomen is nog een raadsel. ,,Het is geen geheim dat meerdere landen interesse in hem hebben en dat er meerdere onderzoeken naar zijn verblijfplaats liepen. Wij weten nog niet hoe de Tsjechische politie bij hem is uitgekomen”, aldus een politiewoordvoerster.

Overigens kwam D. ook al snel na de liquidatie in Amsterdam in beeld bij de Nederlandse recherche. Zij kwam hem mede op het spoor omdat na de huurmoord op de 62-jarige Ivan Serdarusic D. herkenbaar was vastgelegd op camerabeelden uit de omgeving.

D. was geen onbekende in de onderwereld. Van 2004 tot 2017 zat hij vast voor de moord op een gangster uit het Servische Novi Sad. Kort na zijn vrijlating in februari 2017 zou hij volgens de Servische krant Kurir Bosnië-Herzegovina uit zijn gezet omdat hij opnieuw een onderwereldmoord aan het plannen was.

In Amsterdam kwam hij volgens de politie op 8 juli aan. Drie weken later op 30 juli sloeg hij toe in een Italiaans restaurant waar zijn doelwit Serdarusic aan het eten was. De man die hij in Amsterdam vermoorde was verdachte in een drugszaak in Kroatië.

Opvallende vermommingen

D. koos daarbij voor bijzonder opvallende vermommingen. Hij kwam binnen in een toeristenoutfit, na de moord kleedde hij zich in een portiek om en liep de slechts 1.60 meter lange kaalgeschoren spierbundel doodgemoedereerd de straat uit in een wit shirt en een piepklein sportbroekje. Later werd hij weer opgepikt door camera’s op het Damrak, toen in een felgekleurde outfit.

Ⓒ Politie.nl

Daarna nam hij de wijk uit Nederland. D. kwam weer in beeld in september 2019 in Boedapest en in januari dit jaar in Belgrado. In beide steden schoot hij kopstukken van criminele bendes neer. Opvallend is dat de huurmoordenaar totaal geen moeite deed om zijn identiteit te verbergen.

Overlevering

Volgens de Amsterdamse politie zal de komende periode het Europese aanhoudingsbevel getoetst worden door het Tsjechische Openbaar Ministerie. ,,Daarnaast zal met de andere betrokken landen overleg plaatsvinden over zijn overlevering”, aldus de politie die nog steeds stelt dat het onderzoek naar de liquidatie in de Beethovenstraat nog niet is afgerond. ,,Het onderzoeksteam wil nog altijd zoveel mogelijk informatie ontvangen over de tijd dat hij in Nederland verbleef voorafgaand aan de liquidatie in Amsterdam.” Zo wil de recherche graag spreken met mensen die weten waar hij in de periode 8 tot en met 30 juli in Nederland verbleef en met wie hij contact heeft gehad.