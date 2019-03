Bijzondere zeehond gevonden op strand Burgh Haamstede

De soort komt uit het Noordpoolgebied en komt normaal gesproken niet voor in Nederlandse wateren, zo schrijft EHBZ op Facebook.

Omdat de zadelrob uit het arctisch gebied een risico kan vormen voor de gezondheid van de zeehondenpopulatie in ons land, is het beestje overgebracht naar A Seal Stellendam. Daar verblijft de zeehond nu in speciale quarantaine.

De gezondheid van het dier is nog zorgelijk. Voorlopig is het dier nog niet te zien voor het publiek.

Ⓒ EHBZ