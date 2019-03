’Opnieuw antisemitische actie in Frankrijk’

Op de honderden kilo’s wegende steen staat een tekst over de vernietiging van de oude synagoge door de Duitse bezetters in 1940. „Het lijkt te gaan om een nieuwe antisemitische daad, dit keer in het hart van Straatsburg”, zei de burgemeester van de Elzasser stad. Hij sprak zijn zorgen uit over de kennelijke daad van Jodenhaat, nog geen twee weken nadat een elders in het gebied tachtig joodse graven werden beklad.

Tientallen graven werden toen op een nabijgelegen Joodse begraafplaats bebeklad met Swastika's en antisemitische slogans.

President Emmanuel Macron bezocht de begraafplaats in Quatzenheim, ongeveer twintig kilometer ten oosten van Straatsburg

.

De Franse president Emmanuel Macron bezoekt de Joodse begraafplaats op waar graven werden beklad met swastika’s in Quatzenheim. Ⓒ AFP