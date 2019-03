Oma (50) bevalt van verrassingsbaby

Terwijl ze dacht dat ze in de overgang was ontdekte Hall dat ze al 26 weken zwanger was, zo schrijven Amerikaanse media.

Had ze er dan niets van gemerkt? Ze had geen last van misselijkheid in de ochtend en ook was ze niets aangekomen. De lichamelijke pijntjes waar ze last van had, schreef ze toe aan de overgang of aan de chronische auto-immuunziekte waar ze al ruim tien jaar last van had.

Om een zwangerschap toch uit te sluiten besloot de Amerikaanse een test te doen. „Iedereen was in shock”, vertelt Hall aan Naples Daily News. „Heel erg in shock”, vult haar 14-jarige dochter Aubrey aan.

„Ik voel me er wel jong door”, grapt de vader. „Nou ik niet” lacht Michele. „Ik voel me niet zo jong nu." De familie Hall, uit Golden Gate Estates, hadden minder dan twee maanden de tijd om te wennen aan het idee dat ze opnieuw een baby'tje kregen.

In december werd Grayson geboren in ziekenhuis in Naples. Aanvankelijk waren er zorgen over de gezondheid van het jochie, vanwege de leeftijd van zijn moeder Michele en de late ontdekking van haar zwangerschap. Het jongetje had problemen met zijn ademhaling en had last van slaapapneu.

Maar sinds 7 januari is jongetje uit het ziekenhuis en kan het moederschap voor de 50-jarige Michele en haar gezin opnieuw beginnen. Grayson ontwikkelt zich goed.