Vader Joes Kloppenburg ontmoet man die leven dankt aan zijn doodgeslagen zoon

Jan (l.), de vader van Joes Kloppenburg, en Yiannis Zafiris, die zijn leven dankt aan Joes, ontmoeten elkaar voor het eerst van hun leven.

Joes Kloppenburg is sinds zijn dood in 1996 een van de bekendste slachtoffers van zinloos geweld. Mede door zijn ingrijpen overleefde Yiannis Zafiris, kort daarvoor door dezelfde daders bewusteloos geslagen, de vechtpartij in de Amsterdamse Voetboogstraat. Tot een ontmoeting met de nabestaanden van zijn redder kwam het echter nooit. Tot filmregisseur Jesse Bleekemolen (21) die arrangeerde.