Rauwe aardappels zorgen voor opstootje bij optocht

Eén exemplaar vloog rakelings langs een kinderwagen en belandde vervolgens recht in het gezicht van een toeschouwer, zo meldt De Gelderlander. Het slachtoffer hield een bloedneus aan de vliegende aardappel over en de gemoederen langs de kant liepen hoog op.

Het feestgedruis werd tijdelijk stilgelegd. Of de lucht inmiddels is geklaard, is niet bekend.