Grote brand bij afvalverwerker Attero in Wilp

Ⓒ PERSBUREAU HEITINK

WILP - Bij afvalverwerker Attero even buiten Wilp (bij Apeldoorn) is zaterdagavond een grote brand uitgebroken. Die gaat gepaard met dikke zwarte rook die richting Wilp trekt. Via een NL-Alert worden omwonenden gewaarschuwd dat ze ramen en deuren dicht moeten houden.