Italiaanse politie pakt grote maffiabaas uit Napels

Di Lauro (38) werd zonder problemen aangehouden in een appartement in het Chiaiano-district in de zuidelijke stad Napels, waar hij samen was met zijn vrouw, meldden Italiaanse media.

In 2006 werd een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Hij was de tweede op de lijst van meest gezochte criminelen in Italië na de beruchte Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro.

Di Lauro was op de vlucht sinds hij in 2004 ontsnapte aan een enorme klopjacht door de politie die bekend staat als de ’nacht van de handboeien’. Een informant zei in 2010 dat Di Lauro verantwoordelijk was voor minstens vier moorden.

Marco’s vader Paolo Di Lauro was hoofd van de Camorra-clan die actief is in de verarmde wijken Scampia en Secondigliano in Napels. Ten minste 130 mensen werden daar vermoord tijdens een bloedige strijd toen de Amato-Pagano-clan zich in 2004 afscheidde van de Di Lauro-clan.