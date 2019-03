Amsterdamse coffeeshop opnieuw doelwit

In januari was ook al sprake van een nachtelijke ontploffing bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost is zondagochtend voor de tweede keer in korte tijd een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond. In januari was er ook een nachtelijke ontploffing. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.