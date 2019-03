Het schip MV Solomon Trader liep op 5 februari aan de grond. Inmiddels is al zo’n 75 ton stookolie weggelekt. Het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte zondag bekend dat gespecialiseerd personeel, materieel en vaartuigen worden gemobiliseerd om de lokale autoriteiten te helpen.

UNESCO noemt Rennell het grootste verhoogde koraalatol ter wereld. Een deel van het eiland en de zee staat bovendien op de werelderfgoedlijst van de VN-organisatie. Volgens de Australische minister Marise Payne zijn inwoners van het eiland voor hun levensonderhoud afhankelijk van de oceaan en lokale hulpbronnen.

De Solomon Trader zou nog zo’n 600 liter olie aan boord hebben. Het vaartuig staat geregistreerd in Hongkong, maar het is onduidelijk wie de eigenaar is. Naast Australië komt ook Nieuw-Zeeland te hulp. Dat land heeft twee experts naar de eilandengroep gestuurd.