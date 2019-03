Bij het bombardement op de wijk vielen ruim vijfhonderd doden en duizenden gewonden. Ⓒ Haags gemeentearchief

DEN HAAG - Den Haag herdenkt zondag het bombardement in de Tweede Wereldoorlog op de wijk Bezuidenhout. Het was een gruwelijke fout op die derde maart in 1945: de Britten wilden eigenlijk de gevaarlijke Duitse V2-raketten in het nabijgelegen Haagse Bos aanvallen. Maar dat ging fout en het ’vergissingsbombardement’ werd een van de dodelijkste luchtaanvallen in ons land tijdens de oorlog.