Vanaf maandagochtend kunnen volgens het KNMI in het gehele land zware windstoten voorkomen van 75 tot 90 kilometer per uur. In de kustgebieden zijn uitschieters mogelijk tot 100 kilometer per uur. Het KNMI heeft daarom voor maandagochtend code geel afgekondigd.

Ook vallen er maandagochtend volgens Weerplaza ’pittige buien’. In de loop van de middag wordt het rustiger en droger vanuit het westen. Maar voor het zover is krijgt Nederland te maken met een verregende zondag. In het midden en noorden wordt de meeste neerslag verwacht en regent het geruime tijd.

Gemiddelde spits

Ondanks de wind en de buien verwacht de ANWB maandag een gemiddelde spits. Op veel plekken in met name het zuiden van Nederland begint de voorjaarsvakantie in verband met carnaval pas deze week. De files in het zuiden zullen naar verwachting meevallen. Voor maandag staan veel carnavalsoptochten gepland.

In grote delen van Nederland is de voorjaarsvakantie afgelopen en beginnen maandag de scholen weer.