Nederlanders positief over aankoop aandelen Air France-KLM

Vooral kiezers van de VVD (83 procent), 50PLUS (81 procent) en CDA (78 procent) staan achter de stap die Den Haag heeft gezet om invloed te verwerven in Air France-KLM. De kiezers van GroenLinks (38 procent) en Partij voor de Dieren (33 procent) zijn het minst positief.

In de peiling van De Hond winnen de VVD en het CDA een zetel in de Tweede Kamer in vergelijking met vorige week. De VVD komt uit op 23 zetels en het CDA op 10. PVV en Forum voor Democratie (FVD) verliezen een zetel. Beide partijen staan nu in de peiling op 17 zetels.

Bekijk ook: Uitdagingen genoeg na historische week voor KLM

Bekijk ook: Hoekstra werkt slim aan imago