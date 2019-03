Arnhemse IS’er ziet zichzelf terug in Nederland met vrouw en baby

Riedijk uit Arnhem (27) trouwde met haar in het kalifaat toen het meisje 15 was en hij 23. „Eerst was ik niet erg geïnteresseerd vanwege haar leeftijd. Maar het was haar keus en ze leek me wel geschikt. Het leek me beter om nog te wachten, maar zij wilde het graag”, zegt Riedijk tegen de Britse zender.

De Londense Shamima Begum (inmiddels 19) veroorzaakte in Groot-Brittannië veel ophef toen ze vanuit een Koerdisch vluchtelingenkamp aankondigde dat ze geen spijt had dat ze zich bij IS had aangesloten, maar wel verwachtte dat in Engeland of Nederland begripvol de rode loper werd uitgerold voor haar terugkomst.

Ze heeft geen spijt dat ze zich bij de terreurstaat heeft aangesloten, stelde ze in een interview met Britse media. Het zien van afgehakte hoofden in een vuilnisbak deed haar niets, want het was toch maar van een vijand van de islam geweest. „Ik dacht eraan wat hij moslimvrouwen had aangedaan als hij de kans had gehad.” Na de ophef over die uitspraken stelde ze dat ze toch spijt had.

Het moment dat het IS-echtpaar zich vestigt op Nederlandse bodem lijkt nog heel ver weg. Beide echtelieden zitten nog in Koerdisch gebied; Begum in een kamp, Riedijk is een gevangenis. Begum is sowieso te jong; ze moet ten minste 21 jaar oud zijn voor een verblijfsvergunning. Groter beletsel is dat een van beide partners een voldoende en blijvend inkomen moet hebben. Riedijk heeft dat niet. Hij is vorig jaar door de Nederlandse rechter bij verstek veroordeeld tot tot zes jaar cel vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Ook Begum hangt een dergelijke straf boven het hoofd omdat ze in het strijdgebied is geweest. Dat is het derde beletsel: de aanvrager van een verblijfsvergunning mag geen terroristische misdrijven hebben begaan.

Begum vertelde dat Riedijk gevangen had gezeten bij IS op verdenking dat hij een spion was. Ze suggereerde ook dat haar man mensen had gedood in het kalifaat.