Facebook weigert reclame festival Milkshake: ’Vertrutting’

Facebook bevestigt de weigering. De advertentie van Milkshake voldoet volgens het platform niet aan de regels voor ’adult content’ in advertenties. In die regels staat onder meer dat „naakt of gesuggereerd naakt” en „overmatig zichtbare huid” verboden zijn.

’Vertrutting’

De oprichter van Milkshake, Marieke Samallo, spreekt van een „extreme vorm van vertrutting.” Ze voegt toe: „Eerder moesten we in onze ’aftermovie’ die we op Facebook deelden al alle billen en borsten afplakken. We zijn echt doorgeschoten in preutsheid. Moet ik tegen mijn zoontje nou echt mysterieus gaan doen over het feit dat mensen tepels en billen hebben?”

Het festival Milkshake wordt op 27 en 28 juli gehouden in het Westerpark in Amsterdam, bij de Westergasfabriek. Het is de achtste editie. Op het festivalterrein is onder meer een zogeheten Titty Bar, waar bezoekers alleen met ontblote tepels naar binnen mogen. Op een ander deel van het festival mogen bezoekers alleen naar binnen als ze hun broek uittrekken. Op het festival wordt geen vlees verkocht. Volgens Samallo staat Milkshake „voor liefde, respect en een betere wereld: het festival wordt echt niet nog toffer als iedereen een hamburger eet.”