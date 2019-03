Rusland wil overleg met VS over Venezuela

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov. Ⓒ EPA

MOSKOU - Rusland wil met de Verenigde Staten overleggen over de toestand in Venezuela, heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zaterdag gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo. De VS had aangeboden om met Rusland de kwestie te bespreken.