Hond overleden na eten ’vergiftigde kip’ Ypenburg

Honden en katten bezitters worden in de Facebookgroep ’Ypenburg Den Haag’ gewaarschuwd voor bedorven voedsel langs de waterkant. Volgens het bericht is er mogelijk een ’hondenhater’ actief in de wijk. Iemand laat in een reactie weten dat er verderop in de buurt ook kippenkluifjes op de grond lagen.

Het is niet duidelijk of de kip daadwerkelijk is vergiftigd, of dat het vlees over datum is geraakt. Buurtbewoners wordt opgeroepen om goed op te letten.