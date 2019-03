Crew Dragon van Musk succesvol gekoppeld aan ISS

De koppeling is om 11.51 uur Nederlandse tijd gemaakt, ruim 400 kilometer boven het aardoppervlak ten noorden van Nieuw-Zeeland. Aan boord is ongeveer 200 kilo aan voorraden. Daarnaast is er een pop aan boord, die Ripley is genoemd. Die zit vol sensoren bij hoofd, nek en ruggengraat. Zo weet de vluchtleiding aan welke krachten toekomstige astronauten worden blootgesteld.

De Crew Dragon blijft een paar weken bij het ISS. Daarna moet hij veilig terugkeren naar de aarde en worden geborgen, zodat hij kan worden hergebruikt. Als de testvlucht goed uitpakt, is de volgende test in juli, vijftig jaar na de maanlanding. Dan zitten twee astronauten in de Crew Dragon. Dat wordt de eerste bemande Amerikaanse vlucht sinds 2011.