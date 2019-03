Migranten klimmen op veerboot in Calais

Bij het beklimmen van de ferry vielen twee migranten in het water. Ze werden gered door de brandweer. Ⓒ REUTERS

CALAIS - De Franse politie heeft 44 migranten aangehouden die in de nacht van zaterdag op zondag in Calais aan boord waren geklommen van een veerboot over het Kanaal. De migranten gebruikten bij hoog water een onderhoudsladder om aan boord te komen, zei de politie.