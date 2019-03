’Het leek wel een oorlogsgebied’

De deur van de woning van de buurman is zwaar beschadigd en er zitten scheuren in de muren. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - De ravage na een zware explosie in de Linnaeusstraat in Amsterdam is enorm. Twee woonhuizen naast een coffeeshop waar eerder al een bom werd neergelegd, hebben forse schade. Zelfs op tientallen meters zijn er ramen gesneuveld.