Eerste lokale ijsdag deze winter

In de rest van het land lag de temperatuur net iets boven het vriespunt. In het midden en zuiden werd het tussen de 0 en 5 graden, in het noorden en noordwesten liep het kwik op tot maximaal 8 graden.

De eerste ijsdag dient zich een dag eerder aan dan in de vorige winter. Toen bleef het op 22 januari voor het eerst in het seizoen een hele dag vriezen. Omdat de temperatuur toen in De Bilt onder het vriespunt bleef, was het direct ook de eerste officiële ijsdag van het winterseizoen. De laatste ijsdag was op 31 januari.