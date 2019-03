Baby ligt twee dagen naast lichaam overleden moeder (19)

Nadat agenten de deur van de woning in hadden getrapt, troffen zij het levenloze lichaam van de jonge moeder aan op de bank. Naast haar lag haar zoontje Declan. Ⓒ Facebook

Glasgow - Een vijf maanden oude baby heeft twee dagen naast zijn overleden moeder (19) gelegen, voordat haar lichaam door gealarmeerde politieagenten werd ontdekt in een woning in Glasgow. De moeder en zus van het overleden meisje hadden al enkele dagen niets van haar gehoord en schakelden uit ongerustheid de politie in.