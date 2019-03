’s Werelds beroemdste egel overleden

„Dit is misschien wel het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen”, schrijft Pokee’s ’Mama’ op haar Instagrampagina, dat door ruim 1,3 miljoen mensen wordt gevolgd.

Pokee heeft dag en nacht gestreden, maar is uiteindelijk ingeslapen door de dierenarts. De infectie was in zijn bloed terecht gekomen, waardoor hij veel pijn had. „Lieve Pokee, ik hou zielsveel van je”, schrijft zijn baasje onder de foto.