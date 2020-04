Rechtspraak start weer op na coronastop

Die mogelijkheid was tot nu toe beperkt in verband met de kans op besmetting met het coronavirus. In de meeste gevallen werd het vervoer van verdachten naar de rechtbank in een bus te riskant bevonden, en ook advocaten waren de afgelopen maand vooral telefonisch of virtueel verbonden met zittingszalen.

Die alternatieve afhandeling van zaken blijft voorlopig het uitgangspunt. De rechtspraak loopt daar wel tegen een nieuw probleem aan: de beperkte mogelijkheid die gevangenissen blijken te hebben om verdachten via een video- of telefoonverbinding met rechtbanken te laten communiceren. Het streven om meer zaken inhoudelijk te behandelen blijkt in de praktijk te worden belemmerd doordat sommige gevangenissen per verdachte slechts een beperkte tijd beschikbaar stellen.

Om die reden kon donderdag in Den Haag de strafzaak tegen een medewerker van een Gouds verzorgingshuis die een demente patiënte seksueel zou hebben misbruikt, op het laatste moment niet doorgaan. Er was slechts 45 minuten videotijd beschikbaar. Dat is te kort voor een inhoudelijke behandeling.

Op 16 april werd een verdachte van poging doodslag en mishandeling van zijn ex halverwege een pro formazitting door personeel van de gevangenis in Leeuwarden weggeplukt uit een verhoor door de verblufte rechtbank Noord-Nederland. De beslissing van de rechtbank over zijn voorlopige hechtenis mocht hij niet meer aanhoren omdat zijn beltijd om was.

De Raad voor de Rechtspraak wil vanaf 11 mei meer mogelijkheden scheppen om alle partijen bijeen te brengen in de rechtbank, in een beperkt aantal zaken waarin de aanwezigheid van alle partijen onmisbaar is. Het gaat vooral om strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken.

,,In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat de rechter de ouders of een kind daadwerkelijk fysiek voor zich ziet, voordat de rechterlijke beslissing wordt genomen. Dat kan straks gelukkig weer”, aldus Robine de Lange, voorzitter presidentenvergadering en familierechter.

Afscherming van plexiglas

De gebouwen zijn in de afgelopen weken onderhanden genomen om zittingen mogelijk te maken. Bodes en rechters kregen een afscherming van plexiglas, de toegangscontrole wordt aangepast, en er zijn looplijnen aangebracht waardoor bezoekers anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden. Ook gaan de rechtbanken langer open, zodat zittingen ’s morgens vroeg en aan het begin van de avond kunnen plaatsvinden.

De Raad handhaaft voorlopig een beperkte openbaarheid van de rechtspraak. Publiek mag nog steeds geen zaken bijwonen. Per zitting mogen er maximaal 3 journalisten naar binnen. Dat aantal kan worden uitgebreid als er lokaal voldoende ruimte is.