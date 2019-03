KLM schrapt veel vluchten vanwege harde wind

Volgens een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij gaat het alleen om vluchten met een Europese bestemming. „Passagiers zullen worden geïnformeerd en worden omgeboekt zodat ze zo spoedig mogelijk wel naar hun plaats van bestemming kunnen”, aldus de zegsvrouw. Intercontinentale vluchten gaan vooralsnog wel door. Daarnaast speelde de Kaagbaan die momenteel dicht is voor onderhoudswerkzaamheden ook een rol bij de beslissing, want Schiphol heeft nu maar vier start- en landingsbanen ter beschikking.

Schiphol verwacht morgen vanwege het onstuimige weer vertragingen. Een woordvoerster adviseert reizigers om de actuele vluchtstatus goed in de gaten te houden via de website van Schiphol of de reisorganisaties.

De verwachting is dat het morgen zeer onstuimig kan worden. Het KNMI geeft voor morgenochtend een code geel af vanwege zware windstoten die kunnen voorkomen van 75 tot 90 kilometer per uur. In de kustgebieden kunnen die zelfs tot 100 kilometer per uur bereiken. Het meteorologisch instituut vermoedt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden van de windstoten.

Bekijk ook: Natte zondag en maandagochtend code geel