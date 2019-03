Amsterdammer dood door overdosis in Duitsland

De 38-jarige Amsterdammer sloeg in een supermarkt in Brüggen flessen stuk, vernielde meubilair en duwde een medewerkster op de grond. Toen klanten en personeelsleden probeerden hem in bedwang te krijgen, raakte de man bewusteloos. Hij werd gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht, waar hij in de nacht van zaterdag op zondag overleed.

Kort voor zijn gewelddadige gedrag in de supermarkt bleek de Amsterdammer uit het raam van een hotel te zijn gesprongen. Volgens eerste onderzoek van de Duitse justitie had de man onder andere cocaïne gebruikt.

Bekijk ook: 400 kilo cocaïne in loods bij woning IJmuiden

Bekijk ook: Ontslag om coke op personeelsuitje onterecht