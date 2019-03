Man rijdt met auto op carnavalsstoet Aalst in

Wonder boven wonder raakte er niemand gewond. De politie had meteen al argwaan toen ze de auto met een afgeplakte kentekenplaat zag rijden. Omdat er veel politie op de been was kon de man meteen aangehouden worden.Volgens burgemeester Christoph D'Haese ging het niet om een incident met terroristisch motief, maar om een verwarde man.

De bestuurder is een oudere man en zou een psychiatrische voorgeschiedenis hebben, zo meldt de Gazet van Antwerpen. Hij zou tegenover de politie verklaard hebben dat hij ’Aalst een lesje wou leren’.

Volgens Belgische media zijn in de wagen van de oudere man een honkbalknuppel en messen aangetroffen. Het parket van Oost-Vlaanderen kon dat niet bevestigen, maar zei wel dat de man onder invloed van verdovende middelen zou zijn geweest.

Volgens ooggetuigen werd de bestuurder de hele namiddag in de buurt van de stoet gezien. Hij had veel gedronken, ging zijn wagen halen en kwam uiteindelijk via een zijstraat on de stoet terecht, aldus VTM Nieuws.

De stoet ging tien minuten na de aanhouding gewoon weer verder.