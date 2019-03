President Trump gooit het script in de prullenbak

President Trump knuffelde met de vlag, voorafgaand aan zijn toespraak op CPAC. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - President Trump heeft de messen geslepen voor de verkiezingscampagne in 2020. Zoveel werd duidelijk tijdens Trumps ruim twee uur durende speech op CPAC, de jaarlijkse bijeenkomst van conservatief Amerika. Trump nam zijn tijd en was in deze thuiswedstrijd helemaal zichzelf. „Ik ben compleet van het script af.”