Lang opleidingstraject drempel voor hybride docent

Dat blijkt uit een peiling van Hogeschool Windesheim onder ruim 200 ’deeltijddocenten’. Tijdens het bezoek van onderwijsminister Van Engelshoven vandaag aan Windesheim wordt ervoor gepleit om de huidige regels los te laten en deze groep ’hybride docenten’ verkorte opleidingen aan te bieden om de lesbevoegdheid te halen.

Windesheims collegevoorzitter Henk Hagoort: „Er is veel animo om hybride docent te worden, zo blijkt uit een steekproef van onze hogeschool. Maar regelgeving maakt het beroepsexperts lastig om de huidige baan met het onderwijs te combineren. Als je meer dan vier uur per week voor de klas wilt staan, moet je binnen twee jaar een onderwijsbevoegdheid halen. En dat terwijl je niet weet of het onderwijs eigenlijk wel aan je besteed is.”

Verkort traject

Windesheim vraagt aan de minister experimenteerruimte. „Geef deze groep de tijd en ruimte om te ontdekken of het onderwijs iets voor ze is, zonder dat ze gelijk een meerjarige opleiding moeten volgen. In het mbo kunnen onbevoegde leraren vaak een korte opleiding volgen – deels school, deels meteen werken – en dan mogen ze met dit ’pedagogisch didactisch getuigschrift’ voor de klas. Waarom kan dit niet ook voor vmbo of havo?”

Veel animo

Eind 2018 zette Windesheim een enquête uit richting het werkveld om te onderzoeken hoe groot de animo is voor het hybride docentschap. Ook is gekeken welke wensen er leven onder vakspecialisten uit het bedrijfsleven. „Binnen 24 uur hadden we al meer dan 200 reacties”, zegt hogeschoolhoofddocent Lies Revet-Kuperus. „Ze willen het liefst een dag of dagdeel in de week iets doen: van een gastles of invalwerk tot betaald lesgeven of detachering. De hybride docent is ervaren en kundig in zijn beroep, maar niet per se op didactisch en pedagogisch vlak. Ze willen korte gepersonaliseerde trajecten om bevoegd te raken. Scholen vragen ons ook steeds vaker om versnelde trajecten aan te bieden voor professionals die hun bevoegdheid willen halen.”

Nederland telt nu ruim 54.000 hybride docenten die hun baan voor de klas combineren met een andere baan. Ze zijn bijvoorbeeld ambtenaar of ondernemer.

Bekijk ook: Lerarentekorten lopen op