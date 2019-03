Voortrekken auto met stekker is ’waanzin’

Elektrische bolides worden vanaf 2021 mogelijk bevoordeeld bij het parkeren. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Den Haag - Het plan om benzineauto’s en diesels via parkeertarieven te discrimineren valt slecht in een groot deel van de Tweede Kamer. Als het aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) ligt mogen gemeenten vanaf 2021 elektrische bolides korting geven of zelfs gratis laten parkeren.