Denk stelt Kamervragen over poppen bij moskee

Farid Azarkan Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Kamerlid Farid Azarkan van Denk gaat Kamervragen stellen over het incident bij de Haagse as-Soennah-moskee. Daar werd zondagmorgen een spandoek opgehangen waarop de profeet Mohammed in grove bewoordingen wordt uitgemaakt voor pedofiel en ook de tekst ’De Koran is vergif’ is aangebracht. Naast het spandoek was een etalagepop neergezet in Arabische kleding, met voor het kruis een babypop.