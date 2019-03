Ⓒ Rias Immink

Wat is er aan de hand met Lambert van Hapert? Waardoor verloor de Nederlander in korte tijd zijn vermogen om te lopen en te praten, en waarom weten drie grote ziekenhuizen in Nederland en België nog altijd niet wat hem mankeert? Zijn ziekte is een raadsel, zijn artsen roepen nu hulp in van internationale collega’s.