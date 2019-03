Trein vaker op tijd

Intercity van de Nederlandse Spoorwegen Ⓒ Hollandse Hoogte

Utrecht - Ondanks de reizigersaanwas en meer treinen is het aantal grotere storingen op het spoor afgelopen jaar met ruim 6% omlaag gegaan. Vier procent van alle ritten had een vertraging van meer dan tien minuten of viel uit. In 2017 was dat vijf procent.