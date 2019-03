Consulaat VS samen met ambassade Jeruzalem

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Amerikaanse consulaat voor Palestijnen wordt maandag samengevoegd met de Amerikaanse ambassade voor Israël in Jeruzalem. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondagavond (lokale tijd) bekendgemaakt.

Het samengaan van beide diplomatieke missies werd in oktober al aangekondigd door minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Toen was nog niet bekend wanneer het zou gebeuren.

Op 14 mei 2018 openden de Verenigde Staten hun ambassade in Jeruzalem. Daarvoor zat de missie in Tel Aviv. Het was een stap die vooral in de Arabische wereld voor veel ophef en demonstraties zorgde.

Kort na de opening kwamen tientallen mensen om het leven tijdens confrontaties tussen Palestijnse actievoerder en het Israëlische leger.