Weer bijstand na fraude met buitenlands bezit

Ⓒ AFP

Amsterdam - Mensen die een boete hebben gekregen voor het ontvangen van een bijstandsuitkering terwijl ze veel bezit in het buitenland hebben, kunnen later vaak alsnog legaal een uitkering krijgen. Vooral Turkse en Marokkaanse Nederlanders en ook Oost-Europeanen met een huis in het land van herkomst maken zich hier schuldig aan.