Moeder en vriend voor rechter om doodslag op baby Xaja

LIVE – Verslaggever Mark Mensink is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De veertien maanden oude peuter Xaja uit Hengelo is mogelijk overleden omdat ze per ongeluk heeft ’gesnoept’ van cocaïne of anabole steroïden.

De man en de vrouw worden beschuldigd van doodslag in vereniging. Ze zouden gedurende meerdere dagen heftig geweld op het hoofd en lichaam van het kind hebben uitgeoefend. Artsen constateerden bloeduitstortingen, inwendige bloedingen, botbreuken, hersenschade, sporen van verwurging en een hoge concentratie amfetamine in haar hartbloed. Ze konden niet één doodsoorzaak aanwijzen, het konden er meer zijn geweest: weefselschade, bloedverlies, verstikking en toxische effecten door de overdosis amfetamine.

Buurtbewoners verklaarden dat ze de baby veel hoorden huilen. Ook had een gezien dat het kind ’een vreemde kleur’ gezichtskleur had.

In eerdere zittingen hielden de moeder en haar vriend de kaken stijf op elkaar, ondanks emotionele oproepen van de rechters, die betoogden dat de vader van Xaja en opa’s en oma’s op zijn minst het recht hebben te weten wat er is gebeurd in de dagen voorafgaand aan haar dood.

Bij de vriend van de moeder waren sporen van amfetamine en cocaïne in het bloed aangetroffen.

Het was bodybuilder Maick S. die zelf eerder deze maand alarm sloeg dat er dringend medische hulp nodig was voor Xaja. De ambulance rukte daarop uit naar het appartement aan de Theresiastraat in Hengelo. Het slachtoffertje werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed Xaja echter nog dezelfde avond. Na een technisch onderzoek in de flatwoning werd Maick S. alsnog aangehouden.