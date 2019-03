Campagne tegen verspilling van voedsel

Nu wordt in Nederland nog een kwart van alle voedingswaren weggegooid. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Verspilling van voedsel moet in 2030 met de helft zijn teruggebracht. Dat is de inzet van de campagne Hoe #verspillingsvrij ben jij?’ die de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling maandag begint. Nu wordt in Nederland nog een kwart van alle voedingswaren weggegooid.