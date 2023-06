Coalitie steggelt zelfs over Europees asielpakket

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) overlegt donderdag in Luxemburg over een Europese asieldeal, waarbij zijn inzet onder meer is om een verplichte grensprocedure in te stellen voor migranten die nauwelijks kans maken op asiel. Ook voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen wil de VVD-bewindsman zo’n verplichte grensprocedure. VVD en CDA hameren op terugdringen van het aantal jonge migranten. D66 en CU gaan daar niet in mee. Volgens CU is het zelfs in strijd met het coalitieakkoord om een verplichte grensprocedure in te stellen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

„Het kan toch niet waar zijn dat er verplichte grensprocedures komen voor alleenstaande minderjarigen”, zegt CU-Kamerlid Ceder. Toch is dat wel wat staatssecretaris Van der Burg (Asiel) en VVD-Kamerlid Brekelmans willen. „Grensprocedures moeten voor alle asielzoekers gelden, ook voor gezinnen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Anders worden er nóg meer kinderen vooruit gestuurd”, aldus Brekelmans.

Daar wil de VVD juist vanaf. „Het aantal dat vooruit wordt gestuurd, of vertrekt, is in Nederland verviervoudigd. Dat moeten we voorkomen. Ik zou het goed vinden als het kabinet vasthoudt aan een grensprocedure zoals voorgesteld.” Ook CDA-Kamerlid Van den Brink wil direct kunnen inschatten of iemand kans maakt op asiel, ook als dat om jongeren gaat.

Luxemburg

Zij weten zich gesteund door staatssecretaris Van der Burg, die namens het kabinet onderhandelt in Luxemburg. „Ook alleenstaande minderjarigen moeten in die verplichte grensprocedure belanden”, zegt hij. „Als je dat niet doet, stimuleer je ouders die hun kind naar voren sturen.”

Volgens CU-Kamerlid Ceder is het in strijd met het coalitieakkoord om minderjarigen te onderwerpen aan zo’n verplichte grensprocedure. De CU’er baseert zich op een eerder kabinetsstandpunt en zegt zelfs dat de staatssecretaris de Kamer onvolledig informeert door nu zonder aankondiging met dit voorstel te komen. Dat viel weer helemaal verkeerd bij Van der Burg, omdat dat nogal een stevig verwijt is van een Kamerlid van een coalitiepartij. „Kies uw woorden zorgvuldig”, reageerde de VVD-bewindsman. Een geïrriteerde Van der Burg zegt dat er al vanaf 2020 is voorgesorteerd op dit standpunt. „Ik ben stomverbaasd. Ceder citeert een Kamerstuk, dus dan spreek je jezelf tegen.”

Vooral eventuele detentie tijdens de grensprocedure is een heikel punt. „We moeten er alles aan doen dat die kinderen goed terechtkomen, en daar hoort detentie niet bij”, zegt D66-Kamerlid Podt daarover. Podt probeerde met een motie nog allerlei voorwaarden aan de verplichte grensprocedure voor jonge migranten te verbinden, maar haar voorstel werd in de Kamer weggestemd.

Detentie wil Van der Burg het zelf niet noemen. Hij vergelijkt de situatie met die op luchthaven Schiphol, voordat iemand de marechaussee passeert. „Dat punt moeten we nog met elkaar bespreken, ik blijf weg bij die detentie. Tot er duidelijkheid is zullen ze wel in een door de overheid gecontroleerde omgeving moeten blijven. Een huisvestingsvoorziening waarin mensen moeten blijven.”

Het gekibbel in de coalitie over Europese maatregelen staat niet op zichzelf. VVD, D66, CDA en CU soebatten al maanden over migratie en asiel, al merken betrokkenen op dat gesprekken in het kabinet een stuk minder verhit zijn dan tussen Kamerleden van de verschillende partijen.