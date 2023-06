Kamerlid Ceder botst met kabinet: coalitiegenoten vrezen ’emotionele’ opstelling

VVD, D66, CDA en CU proberen nog voor de zomer tot een nieuwe asieldeal te komen. Vlot gaat dat bepaald niet. VVD en CDA mikken op nieuwe maatregelen die vooral de instroom aan asielzoekers moet indammen, D66 en CU zijn daar minder van gecharmeerd. Maar daar waar bij D66 te beluisteren valt dat die partij echt nog wel mikt op een akkoord klinken grotere zorgen over hoe CU in de wedstrijd zit.

Woensdag haalde CU-Kamerlid Ceder uit naar staatssecretaris Van der Burg, omdat de partij er moeite mee heeft omdat het kabinet strengere controles wil op het toelaten van minderjarige migranten. Onlangs was er al bonje over bed-bad-brood en zette een uitspraak van CU-leider Bikker - dat de VVD de mens achter een vluchteling moet zien - kwaad bloed bij VVD-minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid).

Alleenstaande minderjarige

De sterke toename van alleenstaande minderjarige vreemdelingen was woensdag een splijtzwam. VVD en CDA willen dat flink terugdringen. Maar manier waarop druist volgens CU in tegen het coalitieakkoord. CU-Kamerlid Ceder kreeg het flink aan de stok met staatssecretaris Van der Burg (Asiel). Volgens Ceder is het in strijd met het coalitieakkoord om minderjarigen te onderwerpen aan zo’n verplichte grensprocedure. Hij beweerde tijdens een Kamerdebat zelfs dat de VVD-staatssecretaris de Kamer onvolledig zou hebben geïnformeerd over dat standpunt.

Van der Burg reageerde fel en stelt dat het kabinet al sinds 2020 voorsorteert op dat standpunt. „Kies uw woorden zorgvuldig”, zei de VVD-bewindsman tegen Ceder over de politiek zware beschuldiging. „Ik ben stomverbaasd”, zei Van der Burg na afloop.

Het is niet voor het eerst dat het knettert over asiel met CU in deze coalitie. Eerder was er onmin over de bed-bad-brood-regeling die zou worden afgebouwd, waarna CU en D66 de staatssecretaris op het matje riepen. Bovendien zei CU-leider Bikker recent dat de VVD ook eens moet zien dat achter iedere vluchteling een mens zit. Volgens ingewijden zou dat totaal in het verkeerde keelgat zijn geschoten van VVD-minister Yesilgöz. Zij zou CU-staatssecretaris Van Ooijen tijdens migratieberaad tot de orde hebben geroepen.

Nieuwste uithaal

Er circuleerde eerder al een scenario in de coalitie dat VVD, D66 en CDA door zouden gaan als CU eruit zou stappen. Na de nieuwste uithaal over minderjarige vreemdelingen klinken opnieuw zorgen, terwijl de partijen nog in juni tot een akkoord over een migratiepakket willen komen.