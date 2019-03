Zusjes (5 en 8) overleven in wildernis

Leia Carrico (8) en haar zusje Caroline (5). Ⓒ Courtesy Of Humboldt County Sher

Humboldt County - Twee zusjes van 5 en 8 jaar hebben bijna twee dagen lang in de wildernis van Noord-Californië overleefd. De meisjes verdwenen nadat ze in de bossen in de buurt van hun huis gingen wandelen. „Het is een absoluut wonder dat ze het hebben overleefd”, zegt sheriff William Honsal van Humboldt County. „Het is een behoorlijk ruig gebied. Dat ze het 44 uur lang hebben volgehouden, is ongelooflijk.”