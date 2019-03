Kaagbaan op Schiphol is weer open

Kaagbaan, de op een na drukste start- en landingsbaan op Schipho is maandag weer in gebruik genomen. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - De Kaagbaan op Schiphol is maandag weer in gebruik genomen. De op een na drukste start- en landingsbaan van de luchthaven was afgelopen week dicht voor onderhoudswerkzaamheden.