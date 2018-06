Veroordeling voor drama Almere nog onzeker

Het was dinsdag een komen en gaan bij het rijtjeshuis waar afgelopen vrijdag een vreselijk drama plaatsvond. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - Het OM verdenkt de 18-jarige Xaverio die in Almere per ongeluk zijn 14-jarige zusje doodschoot, van doodslag. Dat is opmerkelijk, omdat bij doodslag sprake moet zijn van opzet. Heeft Xaverio zijn zusje opzettelijk gedood?