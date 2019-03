Zorg om toename aantal buitenlandse tandartsen

Het aantal buitenlandse tandartsen in ons land is de laatste jaren flink gestegen: van 366 in 2001 tot 1462 nu. Ⓒ ANP XTRA

UTRECHT - Het aantal buitenlandse tandartsen in ons land is de laatste jaren flink gestegen: van 366 in 2001 tot 1462 nu. Inmiddels is 17 procent van de tandartsen in het buitenland opgeleid. Dat bevestigt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) na berichtgeving door Trouw.