Stadsnomaden tóch niet naar woonwijk in Amsterdam-Noord

Bewoners van de Kadoelenweg protesteerden tegen de komst van ’stadsnomaden’ in hun buurt. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Een groep overlastgevende stadsnomaden komt toch niet naar de wijk Kadoelen in Amsterdam Noord. In de buurt ontstonden grote protesten tegen het besluit van burgemeester Femke Halsema. Zij kwam vandaag naar het terrein toe en is het met de bewoners eens dat de groep stadsnomaden, die veelal met drank- en drugsproblematiek kampen, te dicht bij de woonwijk zou komen. Het besluit wordt daarom teruggedraaid.