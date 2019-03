Tbs’er die medewerker kliniek doodstak voor rechter

Ⓒ Roel Dijkstra

Dordrecht - De 45-jarige tbs’er Michel T. die een medewerker van tbs-kliniek in Poortugaal doodstak verschijnt maandag voor de rechter in Dordrecht. T. vroeg de 25-jarige Arnd Otten om een schaar om een draadje van zijn trui af te knippen. Vervolgens stak hij meerdere malen in borst en rug van Otten, naar eigen zeggen zonder reden.