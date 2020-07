Pedo’s die tips uitwisselen kunnen vier jaar cel krijgen

Tot grote ergernis van de Tweede Kamer en belangenorganisaties kon er tot op heden lang niet altijd wat worden gedaan tegen misbruikadviezen die rondslingeren op internet.

’Gruwelijk en onacceptabel’

Volgens Grapperhaus zorgt dat voor ’een van de meest verwoestende vormen van criminaliteit’. „Het is gruwelijk en onacceptabel dat – veelal via het darkweb van het internet – mensen bezig zijn om adviezen te delen over hoe ze kinderen kunnen misbruiken.”

Het zogenoemde darkweb is een moeilijk toegankelijk en controleerbaar deel van het internet. De CDA-bewindsman ziet dat de handboeken bijdragen aan misbruik. „Dit heeft onmiskenbaar een drempelverlagend effect om de kwaadaardige handelingen daadwerkelijk te verrichten.”

Aparte strafbaarstelling

Aanleiding voor het wetsvoorstel is een pedohandboek van bijna duizend pagina’s dat al langer circuleert. Het handboek legt uit hoe bepaalde seksuele handelingen bij jonge kinderen kunnen worden gepleegd zonder dat er beschadigingen ontstaan en hoe (dna-)sporen kunnen worden vermeden bij seksueel contact.

Ook staat vermeld hoe de kans op ontdekking sterk kan worden gereduceerd. Bovendien wordt beschreven hoe men ’op jacht’ kan gaan naar kinderen, een kind kan verleiden en het vertrouwen van een kind kan winnen.

De minister gaf begin dit jaar na aandringen van VVD, PVV, CDA en PvdA aan uit te zoeken of het bezit van een pedohandboek als zelfstandig feit strafbaar kan worden gesteld. Volgens hem is aparte strafbaarstelling nodig om aan te geven hoe onwenselijk het bezit van dit materiaal is.