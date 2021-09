Vloekende eend dankzij Leidse hoogleraar postuum wereldnieuws

Binnenland

Leidse onderzoeker ontdekt eend die ’bloody fool’ zegt

De Australische muskuseend kan geluiden imiteren, ontdekte een Leidse onderzoeker. Dat is bijzonder, want het vermogen om geluiden na te bootsen is in het dierenrijk niet erg gewoon. Mensen zijn in staat tot dit zogenaamde ’vocale leren’ (en leren zo praten), net als walvissen, dolfijnen, olifanten ...