Ⓒ Jakub Krechowicz

DEN HAAG - Met de arrestatie van de Haagse Piet ’De Dikke’ S. (63) heeft de recherche een van de belangrijkste kopstukken van de onderwereld in de cel zitten. Drugsbaron S. is een bijna mythisch figuur in misdaadland. Al zeker drie decennia lang. Hij is sluw en stil. Een overlever.